Dalla Turchia: Fenerbahce su Dzeko, ma c’è l’ostacolo ingaggio

Il quotidiano turco Fanatik parla dell’interesse del Fenerbahce per Edin Dzeko. L’attaccante della Roma avrebbe aperto al trasferimento, ma ci sarebbe l’ostacolo ingaggio per il club turco che non versa in una situazione economica delle migliori. L’entourage del giocatore avrebbe chiesto, infatti, due anni da 5 milioni netti a stagione e al lordo per il Fenerbache vorrebbe dire una spesa non indifferente. Ma il presidente Ali koc ci starebbe lavorando.

Foto: Twitter Serie A