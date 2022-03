Dalla Turchia: Cicâldău verso la Samp per 8 milioni. Trovato l’accordo col Galatasaray

Possibile primo colpo di mercato della Sampdoria. Arrivano nuovi voci dalla Turchia sull’interessamento della Sampdoria per Alexander Cicâldău, centrocampista attualmente in forza al Galatasaray. La società blucerchiata, secondo quanto riportato da hurriyet.com.tr, avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento in Italia a fine stagione del giocatore dietro un compenso di 8 milioni di euro. Il club di Istanbul avrebbe dato il via libera alla cessione dopo aver ricevuto l’ok dall’allenatore Domènec Torrent.

SITO: Uefa