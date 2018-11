Dalla Turchia: Bayern Monaco, fari su Onyekuru. E il Galatasaray…

Il Bayern Monaco è piombato su Henry Onyekuru. Secondo quanto riportano i colleghi di Fotospor, il club tedesco starebbe monitorando con estrema attenzione le prestazioni dell’attaccante classe 1997 di proprietà dell’Everton ma attualmente in prestito al Galatasaray. Lo stesso club di Istanbul, si legge, starebbe però già lavorando per cercare di trattenere Onyekuru almeno per un’altra stagione. Ma il Bayern ora fa sul serio per il gioiellino nigeriano, autore di 4 reti in 15 presenze stagionali.

Foto: lemihaber.com