Dalla Turchia: Adana in missione a Milano per chiudere Bakayoko

Tiemoué Bakayoko è un esubero per il Milan, ormai ai margini della prima squadra. Il ritorno in rossonero non ha pagato, adesso con l’avallo del Chelsea il club rossonero si appresta a liberalo. Diverse fonti turche nella tarda mattina hanno parlato di una missione in Italia dei dirigenti turchi per chiudere l’operazione.

Foto: instagram Bakayoko