Dalla Svezia (ore 13.50): Tankovic verso la Serie A, c’è anche il Genoa

Il futuro di Muamer Tankovic – salvo sorprese – sarà in Italia. Ne sono certi in Svezia, dove alle ore 13.50 il sito SportExpressen ha svelato come l’attaccanteclasse ’95, che milita nello Hammarsby e ha chiuso la stagione con un bilancio di 14 gol e 9 assist, fosse ormai a un passo dal trasferimento in Serie A in vista della sessione gennaio. La stampa lo ha accostato con forza a tre società: la Samp, l’Udinese ma soprattutto il Genoa, con il club rossoblù a caccia di un rinforzo in attacco dopo il grave infortunio di Kouame. Secondo le informazioni della sopracitata fonte, l’accordo per il trasferimento di Tankovic dovrebbe essere completato già la prossima settimana.

Foto: aftonbladet.se