Dalla Svezia: nessun ritorno in Slovacchia, Hamsik vicino al Goteborg

Secondo quanto riferito dal portale svedese Expressen, Marek Hamsik starebbe per diventare un nuovo giocatore dell’IFK Goteborg. L’ex capitano del Napoli, chiusa l’avventura con i cinesi del Dalian, sarebbe atteso a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto dopo aver raggiunto l’accordo verbale. Hamsik sembrava destinato a ritornare in patria e firmare con lo Slovan Bratislava ma, nonostante la federazione slovacca avesse concesso una deroga al club in virtù del fatto che al momento la finestra di mercato è chiusa, le due parti non hanno trovato un accordo.

Foto: twitter napoli