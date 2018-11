Dalla Svezia: Fiorentina, nel mirino c’è Olsson. E quelle parole del centrocampista…

Un nuovo obiettivo di mercato per la Fiorentina? Sembrerebbe di sì. Infatti, secondo quanto raccontano i principali media svedesi, il club viola ha puntato il proprio mirino su Kristoffer Olsson. Si tratta di un centrocampista ricco di talento e forte fisicamente. Il classe 1995, cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal, dalla scorsa stagione è di proprietà dell’AIK Solna. Il 23enne ex Midtjylland ha il contratto in scadenza nel 2020 e in merito a un suo addio ha dichiarato: “Futuro? Per prima cosa farò un po’ di vacanza visto che qui il campionato è finito, poi vedremo cosa è meglio fare per me e per l’AIK. La Fiorentina? Se me ne andrò, sarà solo per una buona occasione perché sto molto bene all’AIK”.

Foto: fotbollsthlm