Dalla Svezia (19:12): la Roma vicina a ingaggiare Samuel Dahl

Dopo aver perso Spinazzola, ufficialmente un neo calciatore del Napoli, la Roma è alla ricerca di un terzino sinistro. Secondo quanto riporta il quotidiano svedese Sportbladet i giallorossi sono molto interessati ad ingaggiare Samuel Dahl dal Djurgården e il club spererebbe di concludere l’accordo con il giocatore entro le prossime settimane. Anche altri club sarebbero interessati al giovane terzino svedese classe 2003, tra cui anche la Dinamo Zagabria, ma i giallorossi sembrerebbero essere in vantaggio. In stagione il giovane calciatore ha fornito 2 assist in 12 presenze.

Foto: instagram Dahl