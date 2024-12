Dalla SuperLega alla Unifiy League, nuova proposta a FIFA e UEFA

La A22 Sports, creatrice della SuperLeague, ha annunciato tramite un comunicato sui propri social di aver ufficialmente inviato una proposta per una nuova competizione europea, ovvero la Unify League. Ma che cos’è la Unify League? È una “competizione maschile prevede 96 squadre in gara su quattro tornei: Star, Gold, Blue e Union.” Una divisione che, secondo i creatori, garantisce incisività e dinamicità nella competizione. In questa competizione la Star e la Gold avrebbero 16 squadre, mentre la Blue e la Union ne comprenderebbero 32. La competizione sarebbe organizzata in gironi da otto squadre e con partite di andata e ritorno. Questo significa 14 partite garantite per ogni club. Al termine di questi mini campionati ci sarà una fase finale a 8 squadre ad eliminazione diretta che abbiamo imparato a conoscere tramite la UEFA Champions League. Per concludere il CEO di A22 Sports ha voluto lasciare un messaggio: “A22 è concentrata nell’assicurare la crescita sostenibile e lo sviluppo del calcio. Il nostro ampio coinvolgimento con i principali stakeholder ha fatto emergere una serie di sfide urgenti che il calcio deve affrontare, tra cui costi di abbonamento in aumento per i tifosi, un calendario sovraccarico per i giocatori, investimenti insufficienti nel calcio femminile e insoddisfazione per il formato e la governance delle attuali competizioni paneuropee. La nostra proposta è concepita per affrontare direttamente queste sfide.”