DALLA STELLA D’ORIENTE ALL’ESORDIO A SAN SIRO: MONTEVAGO, LA NOTA LIETA BLUCERCHIATA

Dai campi scalcinati di via Messina Marine alla Scala del Calcio: 29 ottobre 2022, una data che difficilmente scorderà Daniele Montevago, centravanti classe 2003 della Sampdoria. Una serata che porterà sempre nel cuore perché è stata quella del suo esordio in serie A, in uno stadio che tanti giovani sognano. Il risultato non è stato certo dei migliori, visto il 3-0 con cui l’Inter ha battuto i blucerchiati, ma per la giovane promessa blucerchiata non ha sfigurato. Infatti Montevago si è battuto in campo in mezzo ai giganti della difesa nerazzurra, fornendo un assist per il compagno di squadra Pussetto che, però, non è riuscito a sfruttare a pochi metri dalla porta difesa da Onana.

Daniele Montevago è una prima punta classe 2003. Alto 184 cm, è dotato di una struttura fisica ben definita nonostante la giovane età, facendo della forza la sua arma in più. Ma non solo, perché il giovane centravanti si distingue anche per l’astuzia e la freddezza sottoposta. Caratteristiche lo hanno portato a essere accostato a una punta del calibro di Bobo Vieri.

Daniele Montevago è nato a Palermo il 18 marzo 2003. A tre anni era già chiara la sua passione: primi calci al pallone, voglia di correre e far gol. Il suo percorso nel mondo del calcio inizia all’Atletico Stella d’Oriente, dove si farà notare subito, tanto da attirare l’attenzione del Palermo.

Daniele lascia fin da subito la sua impronta in Sicilia e chiude la sua prima stagione con ben 18 gol. Due anni dopo, però, la vecchia società rosanero fallisce e Montevago si trasferisce, quindi, alla Sampdoria. La sua avventura in blucerchiato parte dalla selezione U17. E i suoi numeri valgono fin da subito la promozione in Primavera: 17 partite giocate, 6 gol e 2 assist. L’anno successivo viene aggregato in pianta stabile alla Primavera, dove chiuderà la stagione con 14 presenze, 5 reti e un assist. Numeri che miglioreranno nella stagione 2021-2022 dove Montevago collezionerà 32 presenze, 9 reti e 7 assist.

Il 2022 è un anno cruciale per lui: a febbraio la prima convocazione in prima squadra, a settembre il primo gol con la Nazionale Under 20 e adesso la prima apparizione in Serie A. Il ragazzo si è ben comportato alla Scala del Calcio, e chissà se Dejan Stankovic non li concederà altri minuti già nelle prossime partite…

Foto: Instagram Montevago