Dalla Spagna: Zidane sarà l’allenatore del Real Madrid anche nella prossima stagione

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Marca, Zinedine Zidane siederà sulla panchina del Real Madrid anche per la stagione 20-21. Al terminato del campionato vinto dai blancos , Florentino Perez e l’allenatore francese hanno chiarito le loro posizioni e hanno deciso di continuare il loro rapporto professionale. Dopo la conquista del 34° titolo della Liga, nella storia del Real Madrid, Florentino Perez non vuole lasciare andare via Zidane: “Zizou è una benedizione per il Real Madrid”.

Foto: Zidane + Florentino Twitter uff Real