Zinedine Zidane può tornare alla guida del Real Madrid, lo afferma in Spagna Central Defence. Secondo la fonte, Zizou è il preferito del presidente Florentino Perez per sostituire Carlo Ancelotti. Il tecnico francese ha guidato i blancos due volte e potrebbe, presto, avere una terza esperienza. Da non sottovalutare, però, la concorrenza del PSG che vorrebbe portare in patria l’ex fuoriclasse transalpino.

Foto: Twitter Real Madrid