Dalla Spagna: Willian in scadenza con il Chelsea, si muove anche il Liverpool

Sembrano destinate a separarsi le strade di Willian e del Chelsea. L’esterno brasiliano è ormai vicino alla scadenza del contratto e – salvo sorprese – si appresta a diventare un obiettivo concreto di diversi top club a parametro zero. La trattativa per il rinnovo con i Blues si è bruscamente interrotta e il classe ’88 anche nelle ultime settimane ha ribadito le difficoltà nel trovare un accordo. Sulle tracce di Willian ci sono il Barcellona, l’Arsenal, il Psg e non solo. Occhio, per, perché nelle ultime ore in Spagna il brasiliano è stato accostato anche al Liverpool: secondo il quotidiano Sport, i Reds avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del giocatore in vista di una possibile operazione a parametro zero.