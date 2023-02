Dalla Spagna: Vlahovic vicino al Manchester United a gennaio, l’agente ha bloccato l’affare

Il quotidiano spagnolo AS ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato che ha per protagonista Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus sarebbe stato ad un passo dal trasferirsi al Manchester United nella finestra invernale di calciomercato, per una cifra compresa tra i 100 e i 120 milioni di euro. L’affare sarebbe stato bloccato dall’agente del calciatore serbo, quando la trattativa era ormai ai dettagli.

Foto. Instagram Juventus