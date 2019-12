Dalla Spagna: Vidal denuncia il Barça per il mancato pagamento di alcuni bonus

Arturo Vidal ha denunciato il Barcellona. Questo, secondo quanto riporta il portale spagnolo ABC, è avvenuto a causa del mancato pagamento di alcuni bonus relativi alla scorsa stagione. La cifra ammonta esattamente a 2,4 milioni di euro. Il club catalano, però, sostiene di non dover sborsare tale importo e afferma che il cileno sta interpretando in maniera non corretta alcune clausole del suo contratto per forzare la sua eventuale cessione. Ovviamente, come noto, l’ex Juventus piace molto a Conte e l’Inter resta alla finestra.