Dalla Spagna: il Valencia vuole rispedire Batshuayi al Chelsea e finisce nel mirino del Milan

Potrebbe tornare di moda in casa Milan il nome di Michy Batshuayi. Secondo quanto riportato da As infatti, il club spagnolo potrebbe riconsegnare in anticipo di sei mesi l’attaccante al Chelsea per via delle sue prestazioni deludenti. Un ritorno inatteso che potrebbe tramutarsi in un’idea di mercato a gennaio per i rossoneri, alla ricerca di una punta, visto il no di Zlatan Ibrahimovic a Leonardo e il canale aperto con i Blues per i nomi di Gary Cahill e Cesc Fabregas.

Foto: 101greatgoals.com