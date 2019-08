Dalla Spagna: il Valencia insiste per Thauvin. Ma Villas-Boas…

Il Valencia non intende mollare la presa e, secondo quanto riferiscono i principali portali spagnoli tra cui AS, insiste per Florian Thauvin. I Murcielagos hanno messo l’esterno di proprietà dell’Olympique Marsiglia in cima alla lista degli obiettivi, in particolar modo se dovesse partire Rodrigo (accostato fortemente all’Atletico Madrid). Ma il tecnico dei transalpini André Villas-Boas, nelle scorse ore, è convinto di poter trattenere comunque Thauvin. Il Valencia, disposto a offrire 50 milioni, proverà ugualmente a convincere il calciatore intensificando i contatti nei prossimi giorni.

Foto: foot01.com