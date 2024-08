Dalla Spagna: Valencia, contatti con il Napoli per Correia

Il Napoli potrebbe fare un altro regalo ad Antonio Conte per la fascia destra, dopo aver completato qualche cessione. Secondo quanto riportato da As diverse ore fa, un nome da tenere in considerazione è quello del portoghese Thierry Rendall Correia, valutato dal Valencia circa 12 milioni. Correia può giocare sia a destra che a sinistra. Ricordiamo che nelle scorse settimane il Napoli aveva sondato anche Dedic (che ha una valutazione ben oltre 15 milioni) e nei giorni scorsi – come svelato – Tchatchoua del Verona.

Foto: Twitter Valcencia