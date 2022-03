Dalla Spagna: un altro Vinicius per il Real Madrid

Arrivato a gennaio allo Shakhtar Donetsk dall’Internacional, Vinicius Tobias non ha avuto modo di debuttare in partite ufficiali con il club ucraino, con il quale ha dispustato 6 amichevoli prima dell’invasione russa. Il laterale destro classe 2004, scrive AS, sarebbe ora pronto a cominciare una nuova avventura, dato che pare sia fatta per il suo passaggio al Real Madrid. Il ragazzo, si legge, arriverà in prestito per una stagione e mezza, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Vinicius, che piaceva anche all’Atletico Madrid, sarà inizialmente aggregato al Castilla.

Foto: Twitter Real Madrid