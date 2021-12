Il futuro di Ousmane Dembelé è ancora un rebus. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma il rinnovo con il Barcellona non è ancora arrivato. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il club blaugrana sarebbe pronto a formulare un’ ultima offerta per il prolungamento del classe ’98, visto che l’ex Borussia Dortmund sta tenendo sulla spine da diverso tempo i rossoblù. Il Barcellona ha fretta, perché tra poco più di un mese Dembelé potrà trovarsi una nuova collocazione per la prossima estate. Foto: Twitter Barcellona