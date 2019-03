Dalla Spagna: tutti vogliono Griezmann e il PSG pensa…

Antoine Griezmann è finito del mirino di tutte le big d’Europa. L’eliminazione dalla Champions League dell’Atletico Madrid sembra aver minato le sicurezze del francese di voler continuare con la maglia dei colchoneros. Allora ecco che le voci di mercato impazzano intorno a lui. Secondo il portale spagnolo AS, l’attaccante francese è anche nel mirino del Paris Saint-Germain, ma l’intenzione del club di Madrid sarebbe quella di lasciar andar via Griezmann solamente con il pagamento della clausola rescissoria. Il costo è alto, 200 milioni, ma non spaventa di certo la squadra parigina che in estate potrebbe operare una vera rivoluzione all’interno del club. Griezmann non sarebbe dispiaciuto di un possibile approdo in Ligue1 con la casacca del PSG.

Foto: As