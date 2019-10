Dalla Spagna: tutti in fila per Havertz, il Bayer chiede 100 milioni

Il suo di stagione è stato a dir poco sorprendente e la conferma è stato il gol siglato due giorni fa con la maglia della Nazionale tedesca contro l’Argentina, ora il valore del cartellino di Kai Havertz è salito vertiginosamente. Diversi top club europei (Real Madrid e Barcellona in prima fila) sono sulle sue tracce e, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il Bayer Leverkusen per lasciarlo partire la prossima estate chiederà 100 milioni di euro e non più 70, cifra pretesa fino a pochi mesi fa.

Foto: Bild