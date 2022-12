Dalla Spagna: Tottenham pronto a offrire 15 milioni per Kessié

L’avventura di Franck Kessié al Barcellona stenta a decollare. E il club blaugrana ha bisogno di soldi per sistemare alcuni rinnovi, motivo per il quale sarebbe disposta a monetizzare sul cartellino del centrocampista ex Milan, arrivato in Spagna la scorsa estate a parametro zero. Stando quanto riportato da Sport, il Tottenham di Antonio Conte sarebbe pronto a offrire una cifra intorno ai 15 milioni di euro per portare il centrocampista ivoriano a Londra.

Foto: Twitter Barcellona