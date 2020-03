Dalla Spagna: Thiago Silva aspetta il Barça, vuole giocare con Messi prima di ritirarsi

Thiago Silva sogna di giocare con Leo Messi prima di appendere gli scarpini al chiodo. E’ quanto rivela il Mundo Deportivo, che racconta come il difensore centrale brasiliano, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, abbia deciso di dare priorità al club catalano in vista dell’estate. Per ora tra le parti non ci sarebbero stati contatti, ma l’obiettivo di Thiago Silva – per il quale non mancano gli estimatori – è chiaro: condividere un’esperienza con Messi prima di ritirarsi dal calcio giocato.

Foto: Marca