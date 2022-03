Dalla Spagna: tensione tra De Gea e Luis Enrique. La situazione

La sua assenza ha fragorosamente scombussolato i discorsi sulle convocazioni di Luis Enrique. Parliamo di David De Gea, che il CT della Spagna non ha unito al gruppo in campo negli ultimi giorni. Tra i due c’è stata una conversazione, come dichiarato dallo stesso Luis Enrique, ma AS ha aggiunto dettagli e due indiscrezioni che sembrano essere notevolmente divergenti.

Prima, importante, asserzione del quotidiano spagnolo: il portiere potrebbe non tornare nella Roja (“parece difícil su regreso al equipo nacional”, scarno margine di interpretazione). La motivazione risiede nella tensione generatasi con l’allenatore, che telefonicamente gli ha palesato la propria volontà di testare estremi difensori più giovani.

Il calciatore del Manchester United pare non abbia né compreso né condiviso tale spiegazione, ed è qui che arrivano le due indiscrezioni agli antipodi: la prima, con fonte el entorno (ovvero le persone vicine) a Luis Enrique, sostiene che De Gea abbia addirittura suggerito al CT di non convocarlo più, qualora il suo ruolo nella Selección dovesse continuare a essere marginale. Fonti vicine al calciatore smentiscono categoricamente: De Gea non direbbe né dirà mai “no” alla Nazionale, indipendentemente dal ruolo.

Quali saranno i risvolti di questa storia? Lo scopriremo col tempo e con le liste dei convocati.

Twitter: David De Gea