Suso ha ricevuto un’offerta importante dall’Al-Sadd

I club sauditi continuano a sondare il terreno in Europa: l’ultimo nome sulla lista di un club arabo è quello di Suso. Secondo quanto riportato da Relevo, l’Al-Sadd avrebbe offerto al calciatore del Siviglia un triennale da circa 10 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo, al momento, ha cominciato la preparazione con il club andaluso e non sarebbe convinto della destinazione, soprattutto perché negli ultimi mesi della scorsa stagione è tornato ai livelli di un tempo, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dell’Europa League da parte del Siviglia.

Foto: Twitter Siviglia