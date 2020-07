Dalla Spagna: su Setién nessuna decisione da parte del club, momento di riflessione

Le parole di Leo Messi risuonano come un macigno nello spogliatoio del Barcellona. All’indomani del trionfo madridista nella Liga e della debacle casalinga con l’Osasuna, è tempo di riflessione in casa blaugrana. Secondo quando riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, non verrà intrapresa alcuna azione drastica nel breve termine. “È un giorno per riflettere con calma“, dicono fonti del club. Nella società non vogliono aprire il dibattito sulla continuità di Quique Setién, anche se lasciano aperto qualsiasi palcoscenico. Le dichiarazioni di Messi potrebbero declassare il tecnico ma le stesse fonti spiegano che nel club preferirebbero che il tecnico finisse la stagione.

Foto: Twitter Barcellona