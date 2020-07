Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sul giovane centrocampista spagnolo Marc Roca non c’è solo l’interesse del Milan. Vista la retrocessione dell’Espanyol in Segunda Divisiòn, sul classe 96′ sono piombati diversi club europei pronti per farlo firmare. Nelle ultime ore però, anche Arsenal ed Everton hanno mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione con gli spagnoli.

Foto: Marca