Dalla Spagna sono sicuri: Rakitic ad un passo dal ritorno al Siviglia

La stampa spagnola è sicura: è in fase avanzata la trattativa che porterebbe Ivan Rakitic al Siviglia. Un ritorno, quello del centrocampista croato, che con il club vincitore dell’ultima Europa League ha già giocato prima di approdare al Barcellona. A spingere per l’esito favorevole della trattativa ci sarebbe da un lato il fatto che Rakitic non rientrerebbe nei piani di Koeman e dall’altro il gradimento della destinazione dello stesso croato.

Foto: Twitter personale