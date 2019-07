Dalla Spagna: Siviglia vicino a Oliver Torres del Porto

Secondo quanto riportato da Marca, il club andaluso sarebbe ad un passo dal riportare in Spagna Oliver Torres, centrocampista spagnolo classe 1994 di proprietà del Porto ma cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid e girato anche in prestito al Villarreal nel 2014. I club sarebbero allo scambio di documenti, questi i dettagli: al club portoghese andrebbero 12 milioni di euro (come rivelato da Record), mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale con il Siviglia. Torres è una richiesta esplicita del tecnico Lopetegui, che ha già avuto modo di allenarlo nella stagione 2014/2015. In quell’anno, il centrocampista fu ceduto in prestito ai Dragoes dall’Atletico, e fu nominato giocatore rivelazione della Primeira Liga.

