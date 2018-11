Dalla Spagna: Siviglia, in stand-by il rinnovo di Sarabia. E lo United…

Secondo quanto riferito dai colleghi di Estadio Deportivo, in casa Siviglia si sta valutando il futuro di Pablo Sarabia. La trattativa per il rinnovo del contratto dell’esterno classe ’92, in scadenza a giugno 2020, attualmente sarebbe in stand-by e la clausola rescissoria da soli 18 milioni di euro sta ingolosendo diversi club. Tra questi, si legge, ci sarebbe anche il Manchester United, pronto a passare all’azione. Alla finestra anche l’Atletico Madrid.

Foto: Twitter ufficiale Siviglia