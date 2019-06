Dalla Spagna: Siviglia, assalto a Bas Dost per il dopo André Silva

Con André Silva di ritorno al Milan per fine prestito, il Siviglia cerca un nuovo attaccante. Il principale indiziato a sostituire il portoghese è Bas Dost: secondo quanto rivelato dai colleghi di Estadio Deportivo, nelle ultime ore il club andaluso avrebbe presentato un’offerta di 8 milioni per lo specialista olandese classe ’89, autore di 23 gol in stagione. Lo Sporting, proprietario del cartellino di Dost, avrebbe però respinto la proposta: la richiesta è di 20 milioni di euro.

Foto: The Sun