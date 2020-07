Sembrano non esserci margini di permanenza al Real Madrid, per James Rodriguez. Lo riporta Marca.

Secondo il quotidiano spagnolo, hanno chiesto informazioni sul calciatore sia l’Arsenal che il Manchester United. Interessate al colombiano ci sono anche Wolverhampton e Everton. Il club spagnolo non vuole perderlo a parametro zero, e per questo cercherà di venderlo nella sessione di mercato che verrà.

Foto: Twitter personale