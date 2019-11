Dalla Spagna: Simeone vuole un attaccante, l’Atletico pensa a Cavani e Rodrigo

Diego Simeone vuole un altro attaccante alla corte del suo Atletico Madrid. Il tecnico argentino, stando alla stampa iberica (in particolare AS), avrebbe chiesto un nuovo specialista del gol alla propria dirigenza in vista del mercato di gennaio. E i nomi sul taccuino dei Colchoneros non mancano di certo. Due su tutti: Rodrigo e Cavani. Il primo è stato corteggiato a lungo in passato dall’Atletico, è reduce da un avvio di stagione non esaltante con il Valencia, in inverno potrebbe cambiare aria. L’uruguaiano, invece, è un vecchio pallino di Simeone, è in scadenza con il Psg e la folta concorrenza a Parigi potrebbe convincerlo a salutare già a gennaio. E l’Atletico resta alla finestra pronto ad entrare in azione…

Foto: AS