Dalla Spagna sicuri: “Messi ha chiesto al Barcellona di andar via”. Ma…

In attesa del nuovo allenatore, con Koeman che avanza, emergono nuove e clamorose indiscrezioni dalla Spagna. Secondo Esporte Interativo Leo Messi avrebbe chiesto al Barcellona di essere ceduto dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Bayern, deluso per la mancata programmazione del club. Messi ha un contratto in scadenza e una clausola che gli permetterebbe di liberarsi ogni anno a zero entro fine maggio, senza escludere accordi diversi. Ora bisogna capire se si tratta di una mossa politica in attesa di una svolta societaria che per Messi è di fondamentale importanza. Nei giorni scorsi Messi è stato accostato all’Inter che ha definito l’operazione utopistica, ma bisogna aspettare intanto che Leo chiarisca definitivamente nei prossimi giorni un rapporto che strada facendo si è deteriorato.

Foto: Mundo Deportivo