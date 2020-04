Dalla Spagna sicuri: il Real sempre più su Camavinga, il Rennes fissa il prezzo

Il Real Madrid fa sul serio per Eduardo Camavinga, Il talento classe 2002 di proprietà del Rennes, sulle cui tracce ci sono anche altre big come il Dortmund, è finito da tempo nel mirino delle Merengues. E proprio negli ultimi giorni il club di Florentino Perez – dopo il placet di Zidane – avrebbe accelerato con la volontà di sbaragliare la concorrenza. Intanto, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Rennes avrebbe posto la cifra di 60 milioni di euro come base d’asta per lo stesso Camavinga, con la speranza di riuscire a trattenere il giocatore in Ligue 1 anche per la prossima stagione.

Foto: Bleacher Report