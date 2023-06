Dalla Spagna: Sergio Ramos sogna il ritorno al Siviglia

È ormai al tramonto la carriera di Sergio Ramos. Dopo due stagioni al PSG, dè di nuovo libero, come nell’estate del 2021, quando lasciò il Real Madrid dopo una vita in bianco. Secondo Marca, lo cercano dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, anche se al momento non guarda a nessuna di esse. Sente che il corpo risponde ancora bene e che può continuare a giocare in squadre con aspirazioni sportive più elevate. C’è anche la questione della famiglia. Per tutti questi motivi, l’uomo di Camas non esita a esprimere a bassa voce quel sogno che non ha mai abbandonato: finire la carriera dove l’ha iniziata, al Siviglia. Al club andaluso, come ha appreso Marca, non ne sanno niente di questa possibilità. Da quasi due settimane sono troppo coinvolti nel caso Monchi per entrare in un nuovo tema di dibattito. L’opinione pubblica del Siviglia sarebbe divisa tra chi lo considera un giocatore che potrebbe ancora portare personalità e leadership al Nervión, contro chi pensa che sia uscito dalla porta sul retro e che nei suoi anni a Madrid abbia solo seppellito un po’ di più quel sogno che ora ritornato alla luce. Finora non ci sono stati contatti tra le parti. Inoltre i campioni di Europa League hanno già ingaggiato due difensori centrali per la prossima stagione: Gattoni e Badé (acquistato dopo il prestito). Hanno Nianzou, Marcao e Rekik sul suo libro paga, più il versatile Gudelj. Dovrebbe fare una rivoluzione difensiva per accogliere un Sergio Ramos che probabilmente vorrebbe essere leader a tutti gli effetti e magari anche capitano. Bisognerebbe anche sentire il parere del futuro direttore sportivo e allenatore, José Luis Mendilibar.

Foto: Instagram Sergio Ramos