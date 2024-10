Rüdiger tentato dall’Arabia Saudita

Come riportato dal portale spagnolo Relevo, Rüdiger starebbe pensando ad un trasferimento in Arabia Saudita. Già in estate circolavano voci sul trasferimento di Rüdiger in Arabia Saudita. A quel tempo, si dice che Al-Nassr e Al-Hilal abbiano mostrato interesse per il difensore ex Chelsea. Secondo i media spagnoli all’epoca si trattava di uno stipendio di 100 milioni di euro in quattro anni. Secondo quanto trapelato, Rüdiger vorrebbe mantenere i propri accordi con i Blancos fino al 2026 e poi guardarsi intorno. Il cambiamento avverrebbe dopo i Mondiali del 2026. Il difensore del Real vuole sfruttare l’opportunità di dimostrare le sue capacità ai massimi livelli in Spagna e tenersi pronto per la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Foto: Rudiger Instagram