Dalla Spagna: rottura totale fra Rakitic e il Barcellona, il croato vuole tornare al Siviglia

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, sarebbe rottura totale fra il Barcellona e Ivan Rakitic. I rapporto fra le parti, infatti, sarebbero molto gelidi, con la trattativa per il rinnovo del centrocampista croato che può considerarsi definitivamente saltata. L’attuale contratto di Rakitic scadrà nel 2021, e il calciatore ha già rifiutato le proposte di Juventus e PSG. La sua idea è quella di tornare al Siviglia e, di conseguenza, starebbe forzando la mano per provare a liberarsi a parametro zero.

Foto: profilo Twitter personale Ivan Rakitic