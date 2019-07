Dalla Spagna: Ronaldo è il favorito per vincere il pallone d’oro

Secondo il quotidiano sportivo Marca, Cristiano Ronaldo potrebbe essere il favorito per la conquista del prossimo Pallone D’Oro. Nonostante non sia riuscito a regalare l’agognata Champions League ai bianconeri, è stato comunque decisivo nei due titoli vinti dalla Juve in stagione: Scudetto e Supercoppa Italiana. Eletto anche miglior giocatore della Serie A, è arrivato terzo nella classifica marcatori dietro a Quagliarella e Zapata. Ha aiutato il Portogallo a vincere la Nations League, alla sua prima edizione, grazie alla tripletta nella semifinale contro la Svizzera. Per Ronaldo, in caso di vittoria, sarebbe addirittura il sesto Pallone d’oro. Oltre al solito Messi, però, c’è da battere la concorrenza di Mbappè, Manèe VanDijk.

Foto Twitter Juventus