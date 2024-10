Dalla Spagna: Rodrygo alza bandiera bianca, non giocherà il Clasico

Secondo il quotidiano spagnolo AS, a causa dell’infortunio accusato nella sfida di Champions di ieri sera contro il Dortmund, Rodrygo salterà il Clasico col Barcellona, in scena questo sabato. La portata esatta dell’infortunio non sarà nota fino a domani, ma dopo i primi accertamenti si riscontra una lesione ai muscoli posteriori della coscia destra. Infortunio che, se confermato, costringerà sicuramente il brasiliano a saltare l’ambito derby di campionato, lasciando il lavoro sporco a Vinicius, autore di una meravigliosa tripletta durante la notte europea e a Mbappé, numero 9 dei madrileni.

Foto: Instagram Real