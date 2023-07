Dalla Spagna: Rodrigo Moreno giocherà in Qatar

Rodrigo Moreno giocherà in Qatar. Lo comunica il quotidiano spagnolo Marca: l’attaccante iberico ha già preso la decisione dopo la retrocessione del Leeds che lo lascerebbe libero da un contratto se una qualsiasi squadra pagasse per intero l’apposita clausola di rescissione. Nonostante diverse squadre della Liga e della Premier hanno mostrato interesse per le sue condizioni nella prospettiva di un ingaggio, alla fine l’attaccante giocherà nella Qatar League. Marca assicura che ha già firmato per le prossime tre stagioni. Il padre-procuratore della punta ha ricevuto un’offerta irrefutabile dall’Al Rayyan, una delle squadre leader del campionato qatariota. Rodrigo si sottoporrà oggi alle visite mediche e sarà annunciato a breve come firma ufficiale. All’ Al Rayyan incontrerà due giocatori di livello come Thiago Mendes e Sofian Boufal. L’allenatore della squadra del Qatar in cui ha giocato James Rodríguez è l’ex giocatore del Monaco Leonardo Jardim. Rodrigo è cresciuto nel Real Madrid e ha giocato dal 2014 al 2020 al Valencia, prima di trasferirsi al Leeds, con cui ha collezionato 28 gol in 97 presenze in tre anni.

Foto: Wikipedia