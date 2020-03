Dalla Spagna: rivoluzione in casa Real Madrid la prossima estate

La politica del Real Madrid di Zinedine Zidane è chiara da anni: arrivare con non più di 25 calciatori alla preparazione estiva. Per questo motivo, secondo AS, ci sarebbero almeno 4 calciatori destinati a lasciare i Blancos in estate: Gareth Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez e Mariano Diaz. Con i rientri quasi certi di Martin Odegaard e Achraf Hakimi dai loro prestiti, potrebbero lasciare anche Nacho, Marcelo e Luka Modric. Discorso diverso per Brahim, che invece dovrebbe andare via in prestito. Alla rosa, poi, Zidane vorrebbe aggiungere un centrocampista e un attaccante.

Foto: sito ufficiale Real Madrid CF