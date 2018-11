Dalla Spagna: rinnovo Jordi Alba, ecco l’ultima proposta del Barça

Il futuro di Jordi Alba è ancora tutto da decifrare. Nelle scorse settimane la stampa catalana aveva evidenziato la volontà del Barcellona di stringere i tempi per il rinnovo del laterale spagnolo, in scadenza nel 2020, anche perché nel frattempo lo stesso Jordi Alba era stato accostato ad altri club, incluse Juventus e Manchester City, nonostante il diretto interessato avesse più volte mandato segnali inequivocabili del fatto di voler proseguire la sua avventura in maglia blaugrana. Oggi dalla Spagna arrivano importanti aggiornamento: in una riunione con l’agente del terzino svoltasi lunedì, rivela Mundo Deportivo, il Barça avrebbe messo sul piatto una nuova proposta per il rinnovo di Jordi Alba. Sul piatto un contratto triennale, con annesso importante aumento dell’ingaggio. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.

Foto: AS