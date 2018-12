Dalla Spagna: rientra il caso Dembelé, per il Barça è incedibile. La clausola…

Ousmane Dembelé è incedibile per il Barça. Nonostante i continui problemi legati all’attaccante francese, che alterna giocate da urlo in campo con comportamenti fuori dalle righe lontano dal prato verde, il club blaugrana avrebbe deciso di tenere a tutti i costi il classe 1997. Ne è sicuro il Mundo Deportivo, che aggiunge come il Barça ha fatto sapere di non volersi privare a gennaio dell’ex Dortmund, se non sotto pagamento della sua clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Una cifra praticamente inaccessibile per chiunque. Il caso Dembelé sembra rientrato in casa blaugrana…

Foto: Twitter ufficiale Barcellona