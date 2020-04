Dalla Spagna: Real, respinta offerta monstre del Psg per Vinicius. Le cifre

Il Paris Saint-Germain non perde di vista Vinicius Jr. Il gioiello del Real Madrid è da tempo un pallino di Leonardo che – dopo il tentativo (respinto) della scorsa estate – sarebbe tornato nuovamente alla carica per l’ex Flamengo. Al punto che la squadra di Al-Khelaifi avrebbe messo sul piatto un’offerta da 85 milioni di euro per il cartellino del classe 2000. Una proposta, però, prontamente rispedita al mittente dal Real Madrid che – secondo Defensa Central – non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Vinicius.

Foto: Twitter personale Psg