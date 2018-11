Dalla Spagna: Modric-Real, ora il rinnovo è lontano. Gli scenari

Riparte la telenovela Luka Modric in casa Real Madrid? Secondo la stampa spagnola, il club blanco non sembra intenzionato a rinnovare il contratto del croato in scadenza nel 2020. Il motivo? Florentino Perez vorrebbe ringiovanire la propria rosa e – secondo il Mundo Deportivo – i rapporti tra il presidente e gli agenti di Modric non sarebbero ottimali dopo che questi in estate hanno provato a rinegoziare il contratto sbandierando l’interesse dell’Inter per il loro assistito. Una situazione che ricorda quanto accaduto con CR7, ceduto proprio per le divergenze economiche, e non solo, con Florentino. Il Real – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – avrebbe già individuato l’erede di Modric: si tratta di Christian Eriksen, finito da diverso tempo sui radar delle Merengues, ora pronte a passare all’azione.

Foto: Twitter ufficiale FIFA