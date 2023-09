Dalla Spagna: Real Madrid, sarà Xabi Alonso il successore di Ancelotti nel 2024

Nonostante i ripetuti dribbling di Carlo Ancelotti, essere sempre più vicino alla panchina Brasile a partire dalla prossima stagione. Una conferma in più, seppur indiretta, arriva dalla Spagna dove RadioMarca assicura che il Real Madrid ha deciso quale sarà il prossimo tecnico dei Blancos: Xabi Alonso. Per Xabi Alonso sarebbe un ritorno a Madrid: ci aveva giocato dal 2009 al 2014 (nell’ultima stagione, la 2013-14, proprio con Ancelotti allenatore) mettendo insieme 236 partite e vincendo una Liga, due Coppe di Spagna, una Supercoppa Spagnola, una Champions League e una Supercoppa Uefa. Secondo l’emittente spagnola Xabi Alonso, 42 anni a novembre, avrebbe definitivamente superato nelle gerarchie interne Raul, attuale tecnico del Real Madrid Castilla, che ambiva alla promozione in Prima Squadra.

Foto: Instagram Xabi Alonso