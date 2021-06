Dalla Spagna: Real Madrid interessato a Spinazzola

Dopo l’addio di Sergio Ramos il Real Madrid vuole rinforzare la rosa che Ancelotti guiderà dal 5 luglio a Valdebebas. Come riporta AS, c’è stato un incontro nel sud della Francia tra un emissario della Roma (Davide Lippi) e persone che rappresentavano il Madrid: Luis Campos, ex direttore sportivo del Lille, e Ludovic Fattizzo, uomo di fiducia.

I nomi che hanno reso necessario l’incontro sono quelli di Leonardo Spinazzola e Borja Mayoral. Il terzino sinistro della Roma, 28 anni, ha fatto una grande stagione e sta continuando a ottimi livelli all’Europeo.

Quanto a Mayoral, 24 anni, è il centravanti ceduto in prestito dal Real al club italiano per la seconda stagione consecutiva (alla fine, la Roma ha un’opzione di acquisto di 20 milioni).

Secondo la testata spagnola, un arrivo di Spinazzola colmerebbe il gap che potrebbe lasciare Marcelo. Foto: Twitter Euro 2020