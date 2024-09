Dalla Spagna: Raphinha ha giurato amore al Barca. Rifiutati 100 milioni dall’Arabia

Raphinha ha iniziato con il piede sull’acceleratore questa nuova stagione: sono tre i gol messi a segno, grazie alla tripletta realizzata contro il Valladolid (la prima in tutta la sua carriera) e tre gli assist nelle prime quattro partite, prima di questa sosta nazionali. Raphinha sta disputando la sua terza stagione con i blaugrana e, come riporta SPORT nell’edizione odierna, questo è solo frutto di una sua decisione “di cuore”. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, quest’estate sarebbe arrivata un’offerta da parte dell’Al-Hilal per il giocatore brasiliano che il Barca era disposto ad accettare. Il club arabo avrebbe offerto 100 milioni di euro in quattro anni (25 a stagione) per convincere Raphinha ad accasarsi nella squadra del suo connazionale Neymar. Dal punto di vista finanziario per il giocatore avrebbe significato quadruplicare lo stipendio percepito al Barcellona, ma la sua risposta, sottolinea SPORT, è stato un secco “no”.

foto: Instagram raphinha